Comer em Aveiro e dormir no Funchal entre “o melhor dos melhores” do Trip Advisor

Lisboa (22º) está na lista dos locais que os viajantes mais elogiaram este ano no Tripadvisor e o Porto entre os destinos que "registaram os maiores picos nas melhores avaliações e classificações" deste popular portal de viagens que fornece informações e opiniões sobre conteúdos relacionados com o setor do turismo.

As duas principais cidades portuguesas marcam presença em duas das nove categorias da edição de 2020 do "Travellers' Choice – O melhor dos melhores", em que são compiladas todas as avaliações, classificações e favoritos que os milhares de utilizadores partilham em todo o mundo.

Leia Também Sogrape reabilita caves do vinho do Porto mais português

Entre as 25 experiências em maior destaque surge uma visita guiada a pé pela capital portuguesa, que surge em 13.º, e uma excursão ao vale do rio Douro com uma degustação de vinho e um almoço de comida portuguesa (15.º). No topo está um safari de camelo no Dubai e uma aula de culinária de pizza e gelado em Florença.

Leia Também Hotelaria pede transportes públicos gratuitos à Câmara de Lisboa para aumentar turismo

Quando a ordem é descansar e dormir em Portugal, a Quinta Jardins do Lago, no Funchal, é imbatível nas classificações das estadias. Este pequeno hotel de luxo com jardim botânico na ilha da Madeira não só lidera a nível nacional, como consegue entrar no grupo dos 25 melhores do mundo, que abrange desde resorts familiares a hotéis de charme e boutique.

Na categoria da restauração de gastronomia refinada, as avaliações do Trip Advisor não chegam para colocar qualquer português na lista dos melhores do mundo, que é encabeçada pelo Auberge Du Vieux Puits, em Fontjoncouse (França). O melhor classificado a nível nacional é o Salpoente, em Aveiro.

Leia Também Bares vão poder funcionar enquanto cafés e pastelarias

Situado em frente à ria de Aveiro, no canal de São Roque, onde dois antigos armazéns de sal foram recuperados e transformados num espaço que mantém a traça original, a cozinha liderada pelo chef Duarte Eira surge à frente de alguns consagrados, como o Belcanto de José Avillez ou o 100 maneiras de Ljubomir Stanisic. O Paparico (Porto) e a Casinha Velha (Leiria) fecham o pódio.