Estrangeiros investem 720 milhões em 2023: Vão abrir mais 50 hotéis em Portugal

Depois de um arranque de ano tímido, com apenas uma transação de activos turísticos realizada até abril, num investimento de 20 milhões de euros, contra 80 milhões por conta das três registadas em igual período do ano passado, as consultoras garantem que Portugal continua no radar dos investidores estrangeiros, sinalizando um "boom" nos próximos tempos.

"Atualmente, estão em pipeline cerca de 720 milhões de euros de transações de hotelaria, em diferentes fases de negociação, que se prevê possíveis de conclusão até final deste ano", revelou Gonçalo Garcia, head of hospitality da Cushman & Wakefield Portugal, em declarações ao Dinheiro Vivo.

"O padrão de investimento no setor tem habitualmente maior predominância no segundo semestre. O sucesso observado no volume de investimento realizado em 2022 fez com que as operações não tenham resvalado para os primeiros meses deste ano", explicou o mesmo responsável.

Recorde-se que em 2022 foi batido um novo recorde no investimento em hotelaria, de 900 milhões de euros, tendo o grosso deste valor sido registado à boleia da compra do portefólio da "private equity" ECS pela norte-americana Davidson Kempner.

Entre janeiro e abril foram inaugurados 10 hotéis em Portugal, com as consultoras a estimarem que haverá mais 50 aberturas até ao final deste ano.

Até 2025 estão em "pipeline" 110 projetos, que correspondem maioritariamente a hotéis de quatro cinco estrelas, num total de 9.800 quartos, adiantou a Cushman & Wakefield ao Dinheiro Vivo.