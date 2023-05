PBH de Carlos Saraiva emprega 500 pessoas e procura mais 60

O grupo hoteleiro PBH (Portugal Best Holiday) emprega atualmente cerca de 500 pessoas e abriu processos de recrutamento de mais seis dezenas para os seus cinco hotéis de cinco estrelas VidaMar Hotels & Resorts (na Madeira e no Algarve), Wine & Books Hotels (em Lisboa e, em breve, também no porto e, depois, em Sintra), Montargil Monte Novo (no Alentejo), São Rafael Holidays e Salgados Beach Villas (no Algarve), assim como para os restaurantes Tasca da Memória (Lisboa), Mamma Mia (Madeira) e Primadonna (Algarve).

São oportunidades de emprego tanto para funções operacionais como de gestão, em áreas como recursos humanos, marketing, serviço ao cliente, restauração, "housekeeping" ou serviços de manutenção geral, entre outras.

Leia Também Turistas portugueses estão a gastar mais lá fora

Em comunicado, o grupo PBH refere que privilegia perfis com formação técnica e ou superior na área de hotelaria e restauração, "valorizando cursos profissionais, com dupla certificação, nas áreas da cozinha, pastelaria, receção, sala e bar e que preparem os alunos nas componentes sociocultural, científica, tecnológica e em contexto de trabalho".

Leia Também Maioria dos europeus planeia viajar antes de agosto para evitar multidões e preços altos

No entanto, o grupo hoteleiro português "também aceita candidaturas de outro tipo de perfis que, embora não tendo formação técnica, tenham atitude e vontade de aprender, atuando num dos setores mais dinâmicos da economia nacional", enfatiza.





"O grupo PBH está em crescimento e tem as portas abertas para profissionais que pretendam iniciar ou desenvolver a sua carreira no setor do turismo e lazer, nomeadamente na hotelaria de luxo e na restauração. Estamos à procura de profissionais com e sem experiência, sendo que oferecemos condições remuneratórias aliciantes, premiando as competências e qualidades dos nossos profissionais", afiança Joana Saraiva, administradora do grupo PBH.

Com trabalhadores de 24 nacionalidades, "46% dos cargos de direção são desempenhados por mulheres", o grupo PBH destaca o seu "ambiente de trabalho multicultural, onde são protegidos valores como a diversidade, a equidade e a inclusão".

E garante que a política de atração e retenção de talento do grupo PBH distingue-se por oferecer "condições remuneratórias atrativas e contratos de trabalho estáveis, além de poder incluir também prémios de antiguidade, alojamento em ‘staff house’, medicina curativa, ‘voucher’ de aniversário, ‘voucher’ de apoio à natalidade, programas de mobilidade interna, formação e desenvolvimento contínuo".





O grupo PBH é liderado por Carlos Saraiva, o empresário que detinha a cadeia CS, adquirida pela "private equity" ECS, em sede de Processo Especial de Revitalização (PER) , e que recuperou o grupo hoteleiro já sob a marca NAU Hotels & Resorts, cujo portefólio foi recentemente vendido a um fundo da norte-americana Davidson Kempner.