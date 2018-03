Páscoa com hotéis cheios a preços mais altos

Os hotéis portugueses vão estar praticamente lotados neste período de Páscoa. Os grupos ouvidos pelo Negócios são unânimes: essa ocupação vai estar acima dos 80%.





E há até unidades esgotadas, como o The Yeatman Porto ou do Sheraton Cascais, ambos produtos de cinco estrelas. As duas unidades confirmam a subida do preço cobrado por cada quarto. No caso de Cascais, os clientes vão pagar mais 15% do que na Páscoa do ano passado.



Os hotéis do grupo Hoti, que operam sobretudo com a marca Tryp, vão estar com uma ocupação de 95% em Lisboa, Porto, Braga, Castelo Branco, Aveiro e Funchal. Nestas unidades, o preço subiu 5%. Ocupação semelhante vai ter o grupo Turim, que admite também aumentos de preços, sem concretizar.



Nestas férias, os clientes portugueses continuam a ser os que mais pesam: 24%, segundo a Associação da Hotelaria de Portugal (AHP). E os espanhóis seguem de perto, com 22%, renovando a tradição. Alemães, britânicos, brasileiros e franceses fecham a lista das nacionalidades mais frequentes.



O Algarve continua a ser a região preferida para passar estas "miniférias" de Páscoa. É isso mesmo que confirma o grupo Vila Galé, com unidades espalhadas por todo o país, mas que destaca Vilamoura e Albufeira como as localizações preferidas.



Um estudo recente da AHP dava conta que os hotéis estavam menos optimistas quanto a melhorias na taxa de ocupação. Tal pode explicar-se com os valores já elevados em 2017, acima dos 80%, como se verifica também este ano. A maioria dos inquiridos vê mais potencial de crescimento noutro indicador: o preço médio de cada quarto.







