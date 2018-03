Francisco Calheiros reeleito presidente da Confederação do Turismo Português

Francisco Calheiros vai continuar à frente da Confederação do Turismo Português (CTP), após ter sido reeleito na segunda-feira para um novo mandato, anunciou hoje a CTP em nota de imprensa.

"Foi com muito agrado que registámos, uma vez mais, uma Assembleia Geral muito participada, o que representa um voto de confiança dos associados da CTP nesta lista constituída pelos representantes do Turismo nacional", enalteceu Francisco Calheiros, no comunicado.

O presidente reeleito salientou ainda que a direcção irá "dar continuidade ao trabalho" que tem vindo a desenvolver "quer como órgão de cúpula do Turismo, quer como parceiro social".