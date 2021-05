Francisco Calheiros: turismo deve fechar o ano com um crescimento de 10% face a 2020

Depois de um ano de 2020 com perdas acima dos 65%, o setor do turismo espera fechar 2021 com um crescimento superior em 10% face ao do ano passado. A projeção é avançada pelo presidente da Confederação do Turismo de Portugal, na Conversa Capital, espaço de entrevista conjunto do Negócios e Antena 1.





Francisco Calheiros adianta que já se está a sentir a retoma, com as reservas a aumentarem, e não só por causa do Reino Unido. O verão, segundo Francisco Calheiros, vai ser melhor do que o do ano passado mas 30% abaixo de 2019.





O líder da CTP acrescenta que no Algarve, neste momento, voltou a existir necessidade de mão-de-obra porque as pessoas que trabalhavam no setor, provenientes de outras zonas do país, com a pandemia optaram em muito casos por regressarem à terra natal.





No total, durante a pandemia, o setor perdeu 50 mil pessoas mas Francisco Calheiros acredita que serão rapidamente recuperáveis, até porque acredita que Portugal vai conseguir alcançar os níveis de 2019 já em 2023.