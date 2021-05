Turismo começa a recuperar em abril com mercado interno

Leia Também IVAucher pode devolver aos consumidores mais do que os 200 milhões previstos

A atividade turística começou a dar alguns sinais de recuperação durante o mês de abril, sobretudo graças à resposta do mercado interno. O número de hóspedes e de dormidas disparou mais de 500% em relação a abril de 2020, quando a pandemia paralisou por completo o turismo.Os números, ainda provisórios, foram divulgados esta segunda-feira, 31 de maio, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Ao todo, durante o mês de abril, os estabelecimentos de alojamento turístico terão recebido 460 mil hóspedes, que foram responsáveis por 946,8 mil dormidas. Estes números representam subidas de 762,6% e 510,8%, respetivamente, em relação ao mesmo mês do ano passado.Isto num mês em que mais de metade da oferta de alojamento já estava a funcionar, o que representa uma clara evolução em relação a março, quando Portugal estava em confinamento. Em abril, 47,6% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram qualquer movimento de hóspedes, depois dos 60,4% registados em março.A justificar esta recuperação continua a estar o mercado interno. Os 371,8 mil hóspedes residentes em Portugal foram responsáveis por 668,1 mil dormidas em abril, números que correspondem a aumentos de 763% e 517%, respetivamente, em relação ao ano passado. Já os 241 mil hóspedes residentes no estrangeiro foram responsáveis por 278 mil dormidas, o equivale a subidas homólogas de 757% e 496%, respetivamente.Feitas as contas, entre janeiro e abril de 2021, Portugal regista 1,25 milhões de hóspedes e 2,74 milhões de dormidas, o que, em ambos os casos, representa quedas a rondar os 70% em relação a igual período do ano passado - recorde-se que só a partir de março de 2020 é que a pandemia chegou a Portugal.Ao mesmo tempo, e apesar da recuperação, os números continuam muito abaixo dos níveis pré-pandemia, O número de hóspedes e de dormidas registado em abril de 2021 está cerca de 80% abaixo do que se verificava no mesmo mês de 2019, último ano de recordes para o setor do turismo.