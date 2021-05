Governo aprova plano para apoiar turismo

Leia Também UE quer reabrir fronteiras a turistas vacinados

O Governo aprovou esta quinta-feira, 20 de maio, em Conselho de Ministros, um pacote para apoiar o setor do turismo, um dos mais afetados pela pandemia. O plano será apresentado esta sexta-feira pelo ministro da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira.O anúncio deste pacote, que já tinha sido avançado pelo jornal Eco, foi feito na conferência de imprensa que se seguiu ao Conselho de Ministros, pela ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva."Este plano visa promover o turismo ao longo de todo o ano e em todo o território, de modo a encontrar respostas estruturadas para mitigar os efeitos da pandemia. A economia portuguesa depende fortemente do turismo e o turismo foi das áreas mais afetadas. O senhor ministro da Economia apresentará, em detalhe, o plano para a recuperação do setor turístico", disse a governante.No comunicado entretanto emitido pelo Conselho de Ministros, é detalhado que o chamado "Plano Reativar o Turismo | Construir o Futuro" irá atuar em quatro pilares: "apoiar as empresas, fomentar a segurança, gerar negócio e construir futuro".O objetivo, acrescenta o comunicado, é "contribuir de forma expressiva para o crescimento do produto interno bruto e para uma distribuição mais justa da riqueza". O mesmo tempo, o plano "visa posicionar o país como um destino internacionalmente reconhecido pelos seus elevados padrões de sustentabilidade e de coesão territorial e social".Será ainda dada prioridade à acessibilidade aérea e à mobilidade.O pacote será apresentado às 9h30 desta sexta-feira, na Estação Fluvial Sul e Sueste, em Lisboa, por Pedro Siza Vieira e pela secretária de Estado do Turismo, Rita Marques.