Israelitas vão construir novo hotel com vistas sobre o Porto

Após a conclusão de nove projetos imobiliários no Grande Porto, nos últimos quatros anos, num investimento aproximado de 21 milhões de euros, tendo desembolsado outros 45 milhões em aquisições em 2019, o grupo de capitais israelitas Fortera já reservou no calendário a entrada em obra do seu próximo empreendimento: um hotel à boca do Cais de Gaia.

"Adquirimos o terreno em maio do ano passado, estando o projeto já aprovado pela autarquia, devendo iniciar-se a construção em Novembro, para estar pronto no verão de 2023", revelou ao Negócios o CEO da Fortera Properties.

Trata-se de uma unidade hoteleira de quatro estrelas, a edificar junto à Ponte D. Luís I, na Rua General Torres, "com 64 quartos, num investimento de entre oito e nove milhões de euros e que será explorado por um grupo espanhol", adiantou o Elad Dror, sem identificar o operador turístico em causa.

Questionado sobre o impacto da covid-19 na hotelaria, que estará a suspender os investimentos previstos no setor, o empresário desvalorizou tais efeitos na Fortera: "Felizmente, não temos nenhum hotel - os nossos estão programados para 2023-2024, sendo que todos esperamos voltar à normalidade até lá", explicou.

Ainda este ano, a Fortera pretende avançar com a construção de um novo hotel no Porto, voltando a Gaia no próximo ano para arrancar no terreno com o projeto Skyline, nas traseiras dos Paços do Concelho, que está orçado em 80 milhões de euros e é formado por um hotel com mais de 250 quartos, um centro de congressos e um centro multiusos.

Ainda em Gaia, a iniciar igualmente no próximo ano, tem prevista a construção de um complexo residencial "com mais de 300 apartamentos", que está também orçado em 80 milhões de euros.

Acresce o empreendimento residencial, "com mais de 200 apartamentos", que a Fortera pretende construir na Rua do Bonfim, no Porto, num investimento estimado em 20 milhões de euros.

"Começaremos as obras deste projeto até ao final deste ano, para terminar no verão de 2023", garantiu Elad Dror.

Contas feitas: o grupo Fortera tem no "pipeline" um investimento global superior a 200 milhões de euros em Gaia e no Porto.