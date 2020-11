Israelitas investem 10 milhões na reconversão de convento do séc. XVI em apartamentos

O grupo israelita Fortera, que é liderada por Elad Dror, de 40 anos, que vive em Portugal há 10, é pai de cinco filhos e mora em Matosinhos, anunciou que vai investir 10 milhões de euros na reconversão do Convento do Carmo, em Braga, num complexo residencial de luxo.

"Datado de 1564, o Convento do Carmo passará por uma total remodelação e conversão para aproximadamente 70 apartamentos de serviço, com bar, restaurante, piscina, ginásio, salão e espaços exteriores", avança a Fortera, em comunicado, realçando que este projeto sinaliza a entrada do grupo, com sede no Porto, na cidade dos arcebispos.

"O local já serviu de convento, hospital militar, colégio e espaço de lazer e recreação, e vamos preservar a magia do lugar", promete Elad Dror, que pretende avançar com as obras no próximo ano, prevendo concluir o investimento em 2023.

O Convento do Carmo localiza-se no centro histórico de Braga, próximo do mercado da cidade.

O grupo Fortera, que já investiu cerca de 66 milhões de euros em imobiliário de luxo no Grande Porto, nos últimos quatro anos, anunciou recentemente que vai criar 500 novos postos de trabalho na construção do projeto Skyline, um empreendimento a nascer nas traseiras da Câmara de Gaia, que está orçado em 100 milhões de euros e deverá arrancar no próximo ano, tratando-se de um projeto com a assinatura do arquiteto Souto Moura.

O Skyline é o maior projeto da Fortera em Portugal, onde afiança que tem um investimento global de 250 milhões de euros em "pipeline".





