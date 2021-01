Necrópole paleocristã amarra investimento israelita de 100 milhões em Gaia

O grupo Fortera, de capitais israelitas, anunciou a descoberta de um "sítio arqueológico de grande importância histórica" no empreendimento que pretende construir nas traseiras da Câmara de Gaia, num investimento que ronda os 100 milhões de euros e é composto por um hotel, um centro de congressos e áreas residencial e comercial.

"A promotora imobiliária foi surpreendida pela relevância dos artigos encontrados: uma necrópole paleocristã e alti-medieval associada a um amplo conjunto edificado de caráter religioso-administrativo com elementos arquitetónicos monumentais", descreve a Fortera, em comunicado enviado às redações, esta segunda-feira, 18 de janeiro.

Leia Também Israelitas investem 10 milhões na reconversão de convento do séc. XVI em apartamentos

O CEO da Fortera, grupo que detém a maioria do capital da sociedade promotora do empreendimento, comprometeu-se já a desenvolver um espaço para valorizar a história do local e abri-lo ao público.

"Pretendemos salvaguardar os vestígios arqueológicos encontrados, pois os mesmos integram o património cultural, constituindo um meio para o conhecimento da história de Vila Nova de Gaia e de Portugal", anunciou Elad Dror.

Leia Também Israelitas vão criar 500 empregos num investimento de 100 milhões em Gaia

"É assim evidente a necessidade do reconhecimento por parte da sociedade contemporânea do valor do património arqueológico e a necessidade do seu estudo, preservação e fruição", enfatizou o CEO do Grupo Fortera.

O sítio arqueológico tinha sido já descoberto em 2007, tendo então sido realizada uma intervenção no local, com os arqueólogos a propor como medida de salvaguarda a escavação integral do espaço, mas os trabalhos foram interrompidos no ano seguinte, quando a empresa imobiliária que detinha o terreno faliu.

No ano passado, quando adquiriu este terreno, a Fortera "sabia da existência de achados arqueológicos no local, vista a proximidade com o sítio do Castelo de Gaia, e numa ação preventiva contratou uma empresa especializada para mapear e relatar essas descobertas", contou o grupo liderado por Dror.

Leia Também Israelitas vão construir hotel de 5 estrelas e 200 apartamentos no Bonfim do Porto

"Agora, em colaboração com a Câmara de Vila Nova de Gaia, a empresa quer desenvolver um espaço para visitação pública que valorize a história local", avançou o grupo israelita.

Leia Também Israelitas vão construir novo hotel com vistas sobre o Porto

"O melhor caminho será sempre o que conjugue passado, presente e futuro, por isso vamos analisar diferentes soluções que permitam a criação de um arqueossítio e centro interpelativo da Basílica Paleocristã de Gaia na zona de terreno onde se inserem os achados", concluiu o CEO da Fortera.