Israelitas vão criar 500 empregos num investimento de 100 milhões em Gaia

O grupo israelita Fortera, que já investiu cerca de 66 milhões de euros em imobiliário de luxo no Grande Porto, nos últimos quatro anos, anunciou que vai criar 500 novos postos de trabalho na construção do projeto Skyline, um empreendimento a nascer nas traseiras da Câmara de Gaia, que está orçado em 100 milhões de euros e deverá arrancar no próximo ano.

"Vamos iniciar a obra em 2021 e concluí-la em dois a três anos", promete Elad Dror, CEO do grupo Fortera, em comunicado.

Localizado na gaiense Rua General Torres e com assinatura do arquiteto Souto Moura, vencedor do prémio Pritzker em 2011, o complexo Skyline será composto por cinco áreas distintas - um hotel de 20 andares com 160 quartos, um centro de congressos para eventos e exposições com capacidade para duas mil pessoas, uma praça e superfícies comerciais, 16 mil metros quadrados de escritórios e 10 mil de área residencial (com uma centena de apartamentos).

"O projeto é totalmente distinto na região e até no país, e conseguir a assinatura de Souto Moura para esta obra é algo que nos deixa extraordinariamente empolgados por ser um nobel, um ícone da arquitetura, que vai acrescentar um enorme valor patrimonial ao projeto e à região", realça Elad Dror, CEO do grupo.





Já na cidade do Porto, o grupo Fortera, juntamente com os também israelitas Issta Lines e Fattal, tem em curso o desenvolvimento de dois projetos, num investimento global estimado em 47 milhões de euros, que prevê a construção de mais um hotel de cinco estrelas e de um complexo residencial com duas centenas de apartamentos.







(Notícia atualizada às 15:12)