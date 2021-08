Porto fica M.Ou.Co. com novo hotel e casa da música de oito milhões de euros

No número 67 da Rua de Frei Heitor Pinto, na zona do Bonfim, Porto, mora agora o M.Ou.Co., nome do novo espaço cultural e hoteleiro, que resultou de um investimento da ordem dos oito milhões de euros.

Com uma área total de cerca de cinco mil metros quadrados, o M.Ou.Co. integra um total de 62 quartos, um restaurante, uma sala de espetáculos e uma musicoteca, contando ainda com três salas de ensaios, um espaço dedicado à saúde do músico e, também, áreas exteriores de jardim, piscina, bar e esplanada.

Um projeto "cuja vertente hoteleira é a primeira do país com um conceito multidisciplinar e assumidamente dirigido para a componente musical", realça o M.Ou.Co., em comunicado.

"Stay. Listen. Play." é a assinatura do projeto que se assume como "um local para ficar, relaxar, ouvir, tocar e experimentar, não fosse este um conceito que junta o turismo, a cultura e a comunidade, tendo a música como fio condutor e elemento agregador", enfatiza o M.Ou.Co., que, além de um conjunto de concertos, irá também promover "diversos ‘workshops’, ‘masterclasses’ e ‘talks’".

O destaque da vertente cultural deste projeto centra-se na sala M.Ou.Co., "um espaço multifacetado com palco flexível, luz natural e acesso direto para o exterior", que tem 240 metros quadrados e capacidade para 300 pessoas (em pé) ou 180 pessoas (sentadas).

A inauguração oficial do M.Ou.Co. está marcada para 9 de setembro, dia em que será apresentada a programação cultural até ao final do ano, com o concerto de abertura a cargo de Manel Cruz.

O programa inaugural, que prolonga-se até 12 de setembro, contempla ainda concertos, entre outros, de Capicua, Best Youth e João Dinis.