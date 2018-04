Miguel Baltazar

O crescimento do turismo em Portugal está a provocar uma corrida no sector da hotelaria, com os empresários a investirem em novas unidades por todo o país."Neste momento há mais de 100 novos hotéis que estão em construção, muitos deles fora dos locais com maior intensidade turística por todo o país, no interior, em novas regiões que estão neste momento a crescer mais do que as regiões de turismo mais tradicional que continuam a crescer", avançou o ministro da Economia esta terça-feira, 17 de Abril, no Parlamento.Até ao final de 2019, Portugal deverá ter 115 novos hotéis, com mais de 9.500 quartos, sendo que 71% dos projectos correspondem a hotéis de 4 e 5 estrelas, segundo dados revelados pela consultora Cushman&Wakefield em Março O turismo em Portugal está a viver um bom momento, atingindo novos máximos históricos, como atestam os números. A hotelaria portuguesa bateu um novo recorde em 2017 . De Janeiro a Dezembro registaram-se 20,6 milhões de hóspedes nos estabelecimentos hoteleiros nacionais, o que representa um aumento de 8,9% face a 2016. Já as dormidas atingiram os 57,5 milhões, uma subida de 7,4%, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).Manuel Caldeira Cabral fez também um balanço das várias linhas de investimento que têm sido lançadas pelo Governo neste sector. "No turismo lançámos uma série de linhas especialmente destinadas ao apoio de empreendimentos turísticos e de investimentos na área do turismo", começou por dizer o governante."Já disponibilizámos 593 milhões de euros para este sector que está a crescer bem não apenas na procura mas também na oferta, com um grande número de novos investimentos e de investimentos de requalificação. O programa Valorizar tem 262 projectos aprovados, teve agora uma duplicação desta linha de apoio, pelo sucesso que estava a ter", acrescentou."O programa Revive tem uma linha de 150 milhões para apoiar projectos de recuperação de imóveis históricos e as linhas de requalificação de oferta têm já 163 projectos e mais de 200 milhões de investimento em curso, o que significa muitos hotéis a serem renovados, alguns a serem ampliados e também alguns novos hotéis que vão abrir", rematou o ministro da Economia.