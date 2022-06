“Receita do turismo em 2022 vai ficar 10% acima de 2019”

Recuperação do setor segue acima do previsto e no capítulo da receita vai, já neste ano, ultrapassar os números de 2019. Francisco Calheiros queixa-se de que o plano do Governo para o setor não saiu do papel.

"Receita do turismo em 2022 vai ficar 10% acima de 2019"









