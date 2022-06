Vai nascer em Gaia mais um hotel de 5 estrelas num investimento de 30 milhões

"Ou ficávamos com o Infante [Sagres] e vendíamos o terreno em Gaia, ou construíamos um ‘irmão’ do Yeatman, o que tem muito mais lógica, e vendíamos o Infante", explicou ao Dinheiro Vivo o CEO do grupo Fladgate Partnership, que acaba de vender o Infante Sagres, o mais antigo 5 estrelas do Porto à Gaw Capital, investidores asiáticos que detém também o portuense InterContinental Palácio das Cardosas.

Era preciso "olhar o balancete e ter uma posição responsável" depois de dois anos de pandemia e prejuízos acumulados, resultantes sobretudo do megacomplexo WoW, onde investiu mais de 100 milhões de euros, justificou Adrian Bridge, ainda ao mesmo jornal.

Após faturar 117 milhões de euros em 2021 - contra 125 milhões em 2019 -, dos quais 20 milhões no turismo, a Fladgate pretende construir um novo hotel de 5 estrelas na marginal de Vila Nova de Gaia, nos antigos armazéns da Fonseca, que terá entre 85 e 90 quartos.

Ainda sem nome escolhido, o objetivo do promotor é que a nova unidade hoteleira de luxo esteja em funcionamento dentro de dois anos.

"Entendemos que será possível, com um tipo de construção modelar - em que as fundações são, obviamente, feitas no local, mas os quartos serão construídos numa fábrica e depois colocados - acelerar a construção. Assim poderemos abrir já em abril de 2023", adiantou o CEO da Fladgate.

Questionado pelo Dinheiro Vivo sobre o investimento previsto no novo hotel, Bridge admitiu que é difícil antecipar: "O orçamento que fizemos no início do ano era de 25 milhões, mas acreditamos que, com a inflação e a dificuldade na obtenção de mão-de-obra, teremos necessariamente de aceitar que o preço será mais alto. Quanto não sei, talvez uns 15%", fixando a estimativa em, pelo menos, cerca de 29 milhões de euros.

Foi há meia dúzia de anos que o infante Sagres foi adquirido à família Júdice pela Fladgate Partnership, proprietária das casas de vinho do Porto Taylor's, Fonseca, Croft e Krohn.

Presente em Portugal desde 1692, a Fladgate Partnership também é dona dos hotéis The Yeatman, em Gaia, e do Vintage House, no Pinhão, assim como do World of Wine (WoW), o novo quarteirão cultural instalado nas antigas caves de vinho do Porto da Croft e da Taylor’s, no centro histórico de Gaia, que resultou de um investimento superior a 100 milhões de euros.