Dono asiático do Palácio das Cardosas compra o mais antigo 5 estrelas do Porto

Inaugurado em 1951, o Infante Sagres foi o primeiro hotel de luxo da cidade do Porto, fazendo parte da história da cidade.

Localizado na Praça D. Filipa de Lencastre, mesmo no coração da Baixa portuense, no Infante Sagres ficaram já hospedadas personalidades como Dalai Lama, Bob Dylan, os U2, Catherine Deneuve, os Reis da Noruega, a Rainha Beatriz da Holanda e o Príncipe Eduardo de Inglaterra.

Há meia dúzia de anos, o mais antigo hotel de 5 estrelas do Porto foi adquirido à família Júdice pelo grupo The Fladgate Partnership, proprietário das casas de vinho do Porto Taylor's, Fonseca, Croft e Krohn.

Presente em Portugal desde 1692, a Fladgate Partnership também é dona dos hotéis The Yeatman, em Gaia, e do Vintage House, no Pinhão, assim como do World of Wine (WoW), o novo quarteirão cultural instalado nas antigas caves de vinho do Porto da Croft e da Taylor’s, no centro histórico de Gaia, que resultou de um investimento superior a 100 milhões de euros.

Entretanto, o infante Sagres, que reabriu em 2018 após um investimento de 8,5 milhões de euros, foi agora vendido pela Fladgate Partnership à Gaw Capital, investidores asiáticos que detém também o InterContinental Palácio das Cardosas, no Porto, revela o Dinheiro Vivo.

Questionado pelo jornal sobre o valor da transação, Adrian Bridge, CEO da Fladgate Partnership, disse apenas: "Vendemos com margens para nós".