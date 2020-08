Acionista robô investe mais 377 mil euros nos CTT

Leia Também Steven Wood investiu mais de um milhão em ações dos CTT desde o início do ano

Indumenta Pueri, com 10,04%.



A Greenwood Investors, de Steven Grant Wood, recorre a robôs para identificar ações a desconto. Uma estratégia que levou Steven Wood aos CTT, em 2018.



O fundo Greenwood Builders, associado a Steven Wood, administrador dos CTT e terceiro maior acionista, continua a reforçar a participação na cotada, tendo investido cerca de 377 mil euros desde a passada sexta-feira, indicaram esta quinta-feira os CTT em comunicado enviado à CMVM.As aquisições realizadas na passada sexta-feira (dia 14), segunda e terça-feira (17 e 18 de agosto) totalizam 130.961 ações, num investimento de 376.735,86 euros.Desde o início do ano, o fundo ligado a Steven Wood já adquiriu perto de 912 mil ações dos CTT, num investimento que ronda os 1,5 milhões de euros.O fundo do dirigente detém agora 6,27% do capital da empresa, cujos principais acionistas são Manuel Champalimaud, com 13,2%, e a