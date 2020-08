Steven Wood já reforçou posição nos CTT em quase 0,5% para 6,32% desde o início do ano

GreenWood Builders, realizou um conjunto de três operações nos passados dias 19, 20 e 21 do presente mês para adquirir um total de 84.039 títulos acionistas dos correios nacionais, despendendo uma verba de 235.192,12 euros para o efeito. Deste modo, ao longo de 2020 Steven Wood reforçou em 0,48% a participação qualificada detida pelo GreenWood Builders nos CTT para os atuais 6,32%, posição que compara com os 5,84% detidos a 31 de dezembro do ano passado, e que faz deste fundo o terceiro maior acionista da empresa.



Manuel Champalimaud SGPS (13,12%) continua a ser o maior acionista dos CTT, seguido pelo fundo Global Portfolio Investments (10,04%).

O administrador não executivo dos CTT, Steven Wood, voltou a reforçar a posição detida no capital social dos correios nacionais, detendo atualmente 6,32% da cotada liderada por João Bento.Em nota enviada esta segunda-feira, 24 de agosto, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os CTT revelam que Wood, através do fundo