Steven Wood investe mais 235 mil euros para reforçar para 6,38% nos CTT

GreenWood Builders, realizou um conjunto de três operações nos passados dias 24, 25 e 26 de agosto para adquirir um total de 85 mil ações da empresa, investindo uma verba de 234.839,46 euros para o efeito.

Deste o início do ano, Steven Wood reforçou em 0,54% a participação qualificada detida pelo GreenWood Builders nos CTT para os atuais 6,38%, posição que compara com os 5,84% detidos a 31 de dezembro do ano passado, e que faz deste fundo o terceiro maior acionista da empresa. Para tal, investiu já mais de 1,5 milhões de euros.