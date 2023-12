Administração da finlandesa Musti recomenda aos acionistas que vendam títulos à OPA da Sonae

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O conselho de administração da Musti deu um parecer favorável ao preço a que está disposto a apagar o consórcio – que inclui a Sonae – pelas ações da retalhista finlandesa, no âmbito da oferta pública de aquisição (OPA). O objetivo da operação é ficar com 98% do capital.





Os administradores da Musti - que não integram o consórcio nem registaram situações de conflitos de interesse – defendem ainda que a oferta tem o financiamento adequado, pelo que recomendam aos acionistas que vendam as ações ao consórcio.





No final de novembro, a Sonae, em conjunto com dois administradores e o CEO da empresa finlandesa, lançou uma OPA sobre a totalidade das ações da Musti, com o grupo português a garantir uma participação de 98% caso a operação tenha integralmente sucesso.





A Sonae detém atualmente 1,7% das ações da Musti, enquanto a participação agregada de Jeffrey David (presidente da empresa), Johan Dettel (administrador) e David Rönnberg (CEO) é de 2,5%, devendo baixar para 2% se o objetivo da OPA for atingido.





O preço da oferta do consórcio, que está a ser realizada através da Flybird Holding Oy, uma empresa constituída na Finlândia, é de 26 euros por ação, "a liquidar em dinheiro", o que representa um prémio de 27,1% em comparação com o preço de fecho (20,46 euros) da ação da Musti na Nasdaq Helsínquia na sessão desta terça-feira, realça a Sonae. Com a Musti a registar uma capitalização bolsista de cerca de 683 milhões de euros, a OPA avalia o grupo nórdico em 868 milhões de euros.





Apresentando-se como líder de mercado no retalho de produtos para animais de estimação nos países nórdicos, a Musti tem uma rede de mais de 340 lojas, na Finlândia, Suécia e Noruega, tendo fechado o último ano fiscal (de outubro de 2022 a setembro de 2023) com uma faturação de 426 milhões de euros e um EBITDA de 74 milhões de euros.





Durante a sessão desta quarta-feira, as ações da Musti sobem 0,15% para 26,34 euros, enquanto os títulos da Sonae somam 0,22% para 0,9075 euris.