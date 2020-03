Esta desvalorização da bolsa nacional representa a queda intradiária mais forte desde o referendo do Brexit e atirou o índice português também para o nível mais baixo desde 24 de junho de 2016. Nessa sessão marcada pela decisão dos britânicos em saírem da União Europeia, o PSI-20 chegou a afundar 10,97%.

Existem onze cotadas a bater em mínimos de mais de 52 semanas, como as papeleiras Altri e Navigator, a Ramada, a Sonae Capital, a Sonae, a Semapa, a Pharol, a Mota-Engil e a Nos. A esta lista juntam-se o BCP e a Galp. Todas as restantes assumem também quedas robustas superiores a 4%.



Na Europa o cenário é idêntico. O Stoxx 600, índice que reúne as 600 maiores cotadas da região, desvaloriza 6,5% e todos os índices do "velho continente" conhecem quedas superiores a 7%.



Galp tem a maior queda de sempre

A petrolífera portuguesa está a sentir na pele o rombo do preço do petróleo e afundou um máximo de 25% durante a parte da manhã para um mínimo de setembro de 2015. Esta é a maior queda intradiária de sempre da petrolífera portuguesa. A cotada liderada por Carlos Gomes da Silva desliza 15,57% para os 9,692 euros.



Na Europa, o setor petrolífero é também o mais penalizado com uma queda de 14,19%, a maior desde 1991. Por esta altura, entre as empresas europeias, as norueguesas Aker e TGS Nopec Geophysical lideram as desvalorizações (24,66% e 23,78%, respetivamente), com a irlandesa Tullow a completar o pódio (-22,96%).



Por esta altura, o preço do petróleo Brent, negociado em Londres e que serve de referência para Portugal, desvaloriza 22,09% para os 35,27 dólares por barril. Também o norte-americano WTI ( West Texas Intermediate) desliza 22,63% para os 31,94 dólares por barril. As cotações da matéria-prima estão a afundar como não se via há quase 30 anos e o preço do barril está na casa dos 30 dólares.



BCP cai para mínimos históricos

Dentro das empresas a afundar para mínimos há duas que assumem o protagonismo: a Galp, já mencionada, e também o BCP. O banco liderado por Miguel Maya derrapa 9,89% por esta altura, mas já chegou a afundar 13% para os 12 cêntimos por ação, o que representa um mínimo histórico.



Entre os setores europeus, o da banca é um dos que mais cai (8,85%). O francês Société Générale (-14,99%) e o italiano Unicredit (-14,29%) lideram as quedas.