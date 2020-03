Arábia Saudita lança o caos nos mercados. Bolsas europeias em queda livre. "Crash" no petróleo e juros afundam

09:23

PSI-20 está em mínimos de junho de 2016

O PSI-20 já conseguiu anular parte das perdas que sofreu na abertura, quando o principal índice da bolsa nacional atingiu uma queda de 8,19% para os 4.288,98 pontos.



Esta desvalorização representa a queda intradiária mais forte desde o referendo do Brexit e atirou o índice português também para o nível mais baixo desde 24 de junho de 2016. Nessa sessão marcada pela decisão dos britânicos em saírem da União Europeia, o PSI-20 chegou a afundar 10,97%.



Uma hora depois da abertura da sessão de hoje, o PSI-20 segue com quedas menos agressivas (desce 5,79% para 4.401,15 pontos), mas com todas as cotadas do índice em terreno negativo. São 11 as cotadas do índice que atingiram mínimos de pelo menos um ano.



A Galp Energia desliza 13,03% para 9,984 euros. Ainda assim bem acima do mínimo desde setembro de 2015 que atingiu logo após a abertura, quando chegou a cair 25% para 8,63 euros.



O BCP desvaloriza 7,77% para 0,1306 euros, mas também já chegou a marcar quedas mais violentas. As ações do banco chegaram a cair 13% para atingirem um mínimo histórico nos 0,12 euros.



11 das cotadas portuguesas desvalorizam mais de 5%, destacando-se pela negativa ações como a Sonae Capital (-12,4%), Altri (-9,7%) e Mota-Engil (-7,8%).