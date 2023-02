Bolsa de Lisboa abre no verde. Mota-Engil e BCP lideram

Leia Também BCP em máximos de agosto de 2019 lidera sentimento positivo na bolsa lisboeta

A bolsa de Lisboa está a negociar em terreno positivo pelo segundo dia, após ter registado três sessões em queda no início da semana. Na Europa, as praças que já se encontram a negociar vão também registando ganhos.O PSI valoriza 0,43% para 6.006,9 pontos, com 13 cotadas a subir, apenas uma a descer, a Greenvolt (-0,69%), e uma inalterada, a Nos.A energética negocia no vermelho, mesmo depois de uma nota da JB Capital que revela que a Greenvolt está entre as cotadas ibéricas renováveis preferidas da casa de investimento.A liderar os ganhos está a Mota-Engil, que sobe 1,22%, depois de ontem ter apontado uma queda superior a 2%.No pódio está ainda o BCP, que abriu a sessão a ganhar 0,99%, mantendo-se em máximos de início de agosto de 2019, depois de ter subido mais de 5% esta quinta-feira e ter aumentado a capitalização bolsista em mil milhões de euros, apenas desde o começo do ano.Desde o início de 2023, o valor em bolsa da instituição liderada por Miguel Maya passou de 2,3 mil milhões de euros para 3,3 mil milhões de euros.Entretanto, o banco já pula 2,62% para 0,2274 euros por ação na sessão desta sexta-feira, tendo chegado a valorizar 3,34% para 0,229 euros por ação, um máximo de 1 de agosto de 2019.A encerrar os três maiores ganhos está a Galp que avança 0,53%, numa altura em que o petróleo ganha mais de 1% tanto em Londres, como em Nova Iorque.Entre os pesos pesados, a EDP Renováveis soma 0,52%, a Jerónimo Martins sobe 0,47% e a EDP tem um acréscimo de 0,38%.Ainda com subidas está a Corticeira Amorim, que valoriza 0,21%, depois de ter apresentado resultados esta quinta-feira após o fecho da sessão, com os lucros a subirem 32% em 2022, face a 2021, para 98 milhões de euros.A empresa anunciou também que pretende distribuir 26,6 milhões em dividendos , o que corresponde a um dividendo bruto de 20 cêntimos por ação.(Atualizado às 8:55h)