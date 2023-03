Europa aponta para arranque com ganhos. Planos da Alibaba dão força à Ásia

há 35 min. 07h38

Europa aponta para o verde. Alibaba impulsiona Ásia

As bolsas europeias apontam para um arranque em terreno positivo, com os futuros sobre o Euro Stoxx 50 a subirem 0,4%.



Os investidores aguardam a divulgação de dados económicos sobre como se situou a inflação na Zona Euro em março, esta sexta-feira.



Na Ásia, a negociação fechou no verde, impulsionada pelas tecnológicas. O setor beneficiou das notícias de que a gigante de e-commerce Alibaba vai dividir o negócio em seis unidades,sendo que cada uma dessas poderá levantar fundos e entrar em bolsa de forma independente.





Pela China, Xangai somou 0,06% e, em Hong Kong, o tecnológico Hang Seng subiu 2,16%. No Japão, o Nikkei valorizou 1,33% e o Topix avançou 1,46%. Na Coreia do Sul, o Kospi somou 0,24%.



Esta quarta-feira, decorre a audição do vice-presidente da Reserva Federal norte-americana, Michael S. Barr, no Comité Financeiro do Senado norte-americano sobre o colapso dos bancos regionais norte-americanos Silicon Valley Bank e Signature Bank. Um tema que tem especial interesse numa altura em que a banca continua na esfera das preocupações, apesar de o mercado antecipar que o pior já terá passado.