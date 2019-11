Com a subida superior a 70%, as ações da SAD do Benfica aproximam-se do valor que a SGPS oferece na OPA. As ações estão a negociar em máximos de julho de 2007 - mês em que foi noticiada uma OPA à SAD por parte de uma empresa chinesa que iria oferecer 7 euros por ação -, altura em que atingiram um máximo intradiário de 6,11 euros. A estreia da cotada deu-se a 31 de maio de 2007.Nos anos seguintes a cotada desceu até atingir um mínimo histórico de 32 cêntimos a 12 de dezembro de 2012. Posteriormente recuperou, mas sem voltar ao patamar dos 4 ou 5 euros.O número de títulos negociados está bastante acima do normal: na sessão de hoje já trocaram de mãos mais de 50 mil ações ao passo que a média diária é de 5,7 mil.A subida de hoje é a mais expressiva de sempre - considerando apenas as variações de fecho -, superando a sessão de 15 de junho de 2007, dia em que as ações subiram 54,28%. Nesse dia, segundo a Bloomberg, a Metalgest SGPS, empresa controlada por Joe Berardo, anunciou que oferecia 3,5 euros por 9 milhões de ações de categoria B da SAD benfiquista.O intuito da SLB SGPS é ficar com a quase totalidade das mesmas. Ou seja, comprar quase tudo o que não controla na SAD benfiquista."O preço oferecido por ação visa assegurar que os acionistas que adquiriram as suas ações na sociedade visada no decurso da oferta pública de distribuição em 2001 possam vender as ações de que são titulares a um preço semelhante ao preço nominal a que as mesmas foram então subscritas (1.000 escudos, ou seja, 4,99 euros)", explicou o clube em comunicado. O valor máximo da operação é de 32,7 milhões de eurosA SLB SGPS detém todas as ações de categoria A, que são 40%, incidindo agora a compra sobre as de categoria B (ordinárias). A um preço de 5 euros por ação, a SAD fica avaliada em 115 milhões de euros, valor que iguala assim o do seu capital social.O Benfica revelou também que não irá requerer a saída de bolsa da SAD benfiquista, "mantendo-se assim as ações admitidas à negociação em mercado regulamentado (Euronext Lisbon)".(Notícia atualizada às 10h01 com mais informação)