Bolsa de Lisboa animada. EDP Renováveis é a única cotada que desce

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão do último dia da semana em terreno positivo. O PSI avança 0,33% para 6.260,11 pontos.A EDP Renováveis é a única cotada no vermelho, ainda assim a negociar na linha d'água (-0,04%).Quanto às restantes empresas do principal índice português, 10 avançam, contudo nenhuma regista grandes valorizações. A Greenvolt lidera a tabela, a somar 0,84%, seguida pela Altri, que valoriza 0,71%, e a Mota-Engil, a subir 0,65%.Entre os pesos pesados do PSI, a Galp aprecia 0,64%, depois de ontem já ter sido a estrela da sessão, e numa altura em que o petróleo vai, nos mercados internacionais, a caminho do maior ganho semanal desde abril.A EDP avança 0,59% e a Jerónimo Martins sobe 0,18%. Já o BCP mantém-se inalterado, junto com a Semapa, os CTT e a Corticeira Amorim.Notícia atualizada