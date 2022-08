Galp é a estrela do dia com Lisboa a retomar ganhos

A bolsa de Lisboa encerrou em terreno positivo, retomando os dois dias de ganhos vividos no início da semana. No resto da Europa a tendência foi mista, com o índice de referência europeu, Stoxx 600, a terminar o dia a perder ligeiramente.O PSI valorizou 0,47% para os 6.239,25 pontos, com sete cotadas a subir, sete a descer e uma inalterada, a Sonae.(Em atualização)