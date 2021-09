Bolsa de Lisboa arranca o dia a perder 0,08%

Esta quarta-feira o PSI-20 abriu no vermelho, a cair 0,08% para os 5385,88 pontos. Das 18 cotadas no principal índice da bolsa de Lisboa, apenas cinco estão a negociar em terreno positivo, sete desvalorizam e outras cinco seguem inalteradas.





A pressionar a queda, está a Semapa, a perder 1,76%, com o preço das ações nos 12,28 euros. Logo atrás, está a Pharol, a descer 1,18% e as ações nos 0,09 euros. Também a Corticeira Amorim está negativa em 0,85%, a valer 11,62 euros a ação.



Em sentido em inverso, a Nos lidera os ganhos, a subir 0,65% para os 3,43 euros, seguida da Sonae, que sobe 0,57% e tem o preço das ações nos 0,89 euros. O pódio fica completo com a REN, a valorizar 0,2%, para os 2,55€.



De fora do índice o destaque continua a ser a Greenvolt que, a caminho do PSI-20, arranca esta quarta-feira novamente no verde, a subir 0,77%, com o preço das ações a situar-se nos 6,54 euros por unidade.



No futebol, o Benfica, está a negociar positivo, a valorizar 0,2%. Esta quarta-feira, termina o prazo para as águias exercerem o direito de preferência para a compra da participação de Luís Filipe Vieira no capital da SAD.



Ontem, a bolsa portuguesa fechou a sessão no vermelho, pressionada pela Galp Energia (que entrou em ex-dividendo) e o BCP, ambos a tombarem mais de 1,5%.



(Notícia corrigida às 09h35)