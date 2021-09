Lisboa abre no vermelho apenas com Jerónimo Martins positiva. BCP cai mais de 2%

O PSI-20 abriu a cair 0,92%, para os 5314,36 pontos, com apenas uma das 18 cotadas em terreno positivo. A Jerónimo Martins avança uns tímidos 0,08%, para 18,01 euros, enquanto três cotadas seguem inalteradas e 11 desvalorizam.A liderar as quedas estão as ações da Altri, que recuam 2,68%, para 5,26 euros, e o peso pesado BCP, que perde 2,17%, para os 12,64 cêntimos.A cair mais de 1% estão ainda mais cinco cotadas: CTT (-1,43%), REN (-1,41%), Corticeira Amorim (-1,17%), Galp (-1,07%) e Novabase (-1,02%).O grupo EDP também contribuiu para o desempenho negativo da bolsa portuguesa, com a EDP a ceder 0,87%, para os 4,665 euros, e a EDP Renováveis a cair 0,63%, para os 22,04 euros, um dia após ter anunciado a venda de 12% adicionais do portefólio eólico nos EUA Um dos grandes destaques no arranque da sessão vem de fora do principal índice. A Greenvolt avança 3,36%, para os 5,84 euros, um novo máximo histórico, após ontem ter sido anunciado pela Euronext a inclusão da empresa liderada por João Manso Neto no PSI-20 a partir do próximo dia 20.Já as ações da SAD do Benfica, que ontem atingiram um recorde absoluto , recuam 2,36%, cotando nos 4,96 euros. A SAD das "águias" reportou na noite passada prejuízos acima de 17 milhões de euros no exercício 2020/21.