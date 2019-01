Bolsas dos EUA sobem pela quarta sessão para máximos de três semanas

Os principais índices norte-americanos abriram em alta esta quarta-feira, 9 de janeiro, pela quarta sessão consecutiva, animados pelas expectativas em torno das negociações entre os Estados Unidos e a China, que terminaram hoje, depois de terem sido prolongadas por mais um dia.





O índice industrial Dow Jones sobe 0,48% para 23.902,16 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq ganha 0,35% para 6.919,20 pontos. Já o S&P500 valoriza 0,3% para 2.582,26 pontos.





As bolsas dos Estados Unidos, em máximos de três semanas, acompanham desta forma o sentimento positivo que marca a negociação na Europa, com os investidores expectantes em relação ao resultado das negociações em Pequim.





No fim do encontro entre as delegações chinesa e norte-americana, o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês sublinhou, no briefing diário, que o facto de as negociações terem sido prolongadas mostra que ambos os lados levaram o processo "a sério".





"Só posso dizer que a extensão das conversações mostra que os dois lados foram de facto muito sérios na condução das negociações", respondeu Lu Kang, quando questionado sobre o grau de dificuldade destes encontros.





Anteriormente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já havia escrito no Twitter que as negociações com Pequim "correram bem", uma mensagem que está a criar a expectativa de um possível ponto final na disputa comercial entre os dois países.