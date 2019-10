Por cá, a estrela do dia foram os CTT - Correios de Portugal, que chegaram a escalar quase 8% para máximos de fevereiro deste ano, reagindo aos resultados divulgados ontem. Os lucros duplicaram para os 22,9 milhões de euros, no terceiro trimestre deste ano, em termos homólogos.

A maior valorização dos CTT, considerando apenas as variações no fecho, ocorreu a 11 de maio de 2015 numa sessão em que fecharam com um ganho de 7,5%. Hoje, a empresa liderada por João Bento terminou o dia a subir 3,77% para os 2,864 euros por ação.

Quem também tocou em máximos foi a EDP, que terminou o dia a ganhar 1,91% para os 3,69 euros por ação. Esta cotação da empresa comandada por António Mexia não era atingida desde abril de 2015.Esta valorização foi suportada pelos resultados divulgados ontem pela energética, que anunciou um lucro de 460 milhões de euros, o que representa um crescimento de 55% face ao período homólogo.Do lado das quedas, a Galp perdeu 1,89% para os 14,28 euros por ação, em linha com a desvalorização do preço do petróleo. Também o setor petrolífero na Europa recuou mais de 1%.