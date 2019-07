Fed e Alphabet a disparar 11% impulsionam Wall Street

As bolsas do outro lado do Atlântico abriram em alta, com a desaceleração da economia dos EUA a reforçar a convicção de que a Fed cortará a taxa diretora na reunião da próxima semana. Também o bom desempenho de cotadas que ontem apresentaram os seus resultados, como a Alphabet e Intel, está a animar a negociação.

O Dow Jones segue a somar 0,07% para 27.159,49 pontos e o Standard & Poor’s 500 avança 0,47% para 3.017,70 pontos. O tecnológico Nasdaq Composite valoriza 0,99%, para 8.320,22 pontos.

O Departamento norte-americano do Comércio anunciou que o PIB aumentou a uma taxa anualizada de 2,1% no segundo trimestre, acima dos 1,8% projetados pelos economistas inquiridos pela Reuters.

"Era disto mesmo que o mercado precisava. Nem a economia está a abrandar de forma precipitada nem está tão sólida que faça a Fed inverter a sua trajetória", comentou o principal estratega da National Securities, Art Hogan.

Assim, fica reforçada a convicção de que a Reserva Federal irá reduzir os juros na reunião do final do mês, havendo cada vez mais apostas de que o corte será de pelo menos 50 pontos base.

Também os bons resultados de cotadas de peso estão a influenciar positivamente a negociação em Wall Street, como é o caso da Alphabet e da Intel, cujas contas reportadas ontem agradaram ao mercado.

A gigante tecnológica Alphabet, que detém a Google e o Youtube, registou no seu segundo trimestre fiscal receitas acima do esperado pelos analistas. E o mercado está a aplaudir com vigor, com a cotada liderada por Larry Page a disparar 11,36% para 1.264,98 dólares.

A Intel, por seu lado, reviu em alta as suas estimativas para o volume de negócios deste ano e anunciou a venda, à Apple, do negócio de modem para smartphones. Os investidores gostaram e estão a fazer refletir o seu entusiasmo em bolsa, com a fabricante de chips a somar 0,68% para 52,52 dólares.



A Amazon está a cair 2,39% para 1.926,61 dólares depois de ter apresentado previsões de resultados que ficaram aquém do esperado.