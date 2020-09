Ganho superior a 1% do BCP incapaz de travar queda do PSI-20

O índice PSI-20 terminou a sessão desta quinta-feira com uma queda de 0,16% para os 4.286,76 pontos, pressionado sobretudo pela Galp e grupo EDP, num dia em que todos os índices da Europa fecharam "no vermelho".A EDP desvalorizou 0,80% para os 4,220 euros por ação, enquanto que a EDP Renováveis perdeu 1,42% para os 13,90 euros por ação.Já a petrolífera Galp recuou 0,68% para os 9,036 euros por ação, apesar da boa prestação dos preços do petróleo.As leves quedas de hoje, transversais a todo o continente, surgem após o tom cauteloso que o presidente da Reserva Federal norte-americana, Jerome Powell, assumiu no discurso de ontem quanto à recuperação da economia na sequência da crise causada pela pandemia.



Por outro lado, o líder da Fed confirmou que o banco central norte-americano permanece comprometido em apoiar a economia e adiantou que os juros diretores deverão continuar em níveis próximos de zero pelo menos até 2023.



Ainda assim, várias cotadas portuguesas conseguiram superar o quadro geral e valorizaram. É o caso do Banco Comercial Português que valorizou 1,54% para os 9,25 cêntimos por ação.



Os maiores ganhos foram registados pela Novabase (+5,54%) que tocou em máximos desde setembro de 2017, bem como a Mota-Engil (+4,13%) ou a Corticeira Amorim (+3,42%).