KKR notifica Concorrência de compra da Greenvolt no âmbito da OPA

A GVK Omega, a sociedade-veículo (SPV) criada pela norte-americana Kohlberg Kravis Roberts (KKR), notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) da aquisição do "controlo exclusivo" sobre a Greenvolt, segundo anúncio publicado esta terça-feira no site do regulador.A notificação foi remetida à Concorrência na passada quarta-feira, dia 24 de janeiro.

A operação consiste na aquisição, pela GVK Omega SGPS Unipessoal, Lda. ("GVK Omega"), do controlo exclusivo sobre a Greenvolt – Energias Renováveis, S.A., e subsidiárias desta ("Greenvolt").A notificação surgeAquando do anúncio preliminar da OPA, a 21 de dezembro, foi revelado que a KKR já tinha chegado a acordo com os principais acionistas da Greenvolt para adquirir um total de 60,86% da Greenvolt. , após aprovação por parte da Autoridade da Concorrência Portuguesa e dos homólogos da Roménia, da Irlanda, do Reino Unido e da Alemanha, indicava a mesma nota.O preço indicativo da OPA é de 8,30 euros por ação, o que avalia a empresa em cerca de 1.155 milhões de euros. A intenção da KKR é retirar de bolsa a Greenvolt.