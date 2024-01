CMVM designa EY como perito para fixar contrapartida da OPA sobre Greenvolt

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) designou a Ernst & Young Audit & Associados como perito independente para fixar a contrapartida mínima na Oferta Pública de Aquisição (OPA) da KKR sobre a totalidade do capital da Greenvolt, informou esta quarta-feira o supervisor."Em cumprimento do disposto no n.º 5 do artigo 188.º do Código dos Valores Mobiliários, a CMVM informa que, nesta data, designou – sob proposta da Gamma Lux Holdco, S.à.R.L. – a Ernst & Young Audit & Associados, S.R.O.C., S.A., como perito independente para, a expensas da oferente, fixar a contrapartida mínima a oferecer naquela oferta", indica, em comunicado, o supervisor.

A KKR, através de uma sociedade veículo (SPV), pretende adquirir a totalidade do capital da Greenvolt, tendo já assinado contratos de compra com sete dos principais acionistas, que detêm mais de 60% do capital da empresa liderada por João Manso Neto.Esta semana, a Autoridade da Concorrência (AdC) revelou que a KKR a notificou da compra da Greenvolt.