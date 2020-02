Lisboa falha recuperação das bolsas europeias com Galp arrastada pelo petróleo

O PSI-20 fechou a cair 0,51% para 5.225,05 pontos, com 13 cotadas em queda, quatro em alta e uma sem variação. O índice português foi pressionado sobretudo pela Galp Energia, numa sessão que foi de recuperação nas praças europeias.





O Stoxx600 valoriza 0,34% e Wall Street segue em alta, com as principais bolsas mundiais a reagirem de forma favorável às medidas anunciadas pelo Governo chinês para limitar o impacto financeiro da propagação do coronavírus que já provocou mais de 300 vítimas mortais no país asiático.





As praças chinesas, que regressaram hoje à negociação depois da pausa prolongada do Novo Ano, afundaram 8%, mas nos mercados ocidentais os investidores deram maior relevo às medidas de estímulo financeiro anunciadas pelo Governo chinês.





O PSI-20 não conseguiu seguir o desempenho positivo das restantes praças europeias, com o índice português a ser penalizado sobretudo pelas cotadas do setor energético.





A Galp Energia desceu 2,2% para 13,34 euros, com a empresa liderada por Carlos Gomes da Silva a ser arrastada pela desvalorização dos preços do petróleo. A matéria-prima desce perto de 3% em Londres, para 55 dólares, devido aos receios com o impacto negativo da propagação do coronavírus no crescimento da economia mundial e procura de petróleo.





Ainda na energia, a EDP desceu 0,29% para 4,511 euros no dia em que o Barclays reduziu a recomendação da elétrica de "overweight" para "equal-weight", com um preço-alvo de 4,50 euros. A EDP é a elétrica europeia com melhor desempenho este ano na Europa, tendo beneficiado com uma série de recomendações positivas de diversas casas de investimento.



Ainda a condicionar o PSI-20, a Sonae desvalorizou 1,33% para 0,83 euros e a Jerónimo Martins caiu 0,1% para 15,53 euros. A Nos cedeu 1,07% para 4,632 euros.



O Banco Comercial Português somou 0,1% para 0,1919 euros apesar da sua unidade polaca ter anunciado uma queda nos lucros devido aos créditos em francos suíços. O Bank Millennium fechou o ano passado com lucros de 561 milhões de zlótis (130,6 milhões de euros), o que representa uma descida de 26% face a 2018.



Com uma valorização de 0,81% para 5,625 euros, a Altri conseguiu o melhor desempenho do PSI-20.