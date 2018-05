Novos recordes do papel levam PSI-20 para máximo de 29 de Janeiro

Também a apoiar o sentimento positivo esteve o BCP, que somou 1,53% para 0,2859 euros, a Nos, que avançou 2,28% para 4,936 euros, os CTT, que apreciaram 1,43% para 2,97 euros, e ainda a EDP Renováveis que valorizou 2,37% para 8,22 euros depois de a empresa liderada por Manso Neto ter fechado um novo contrato de venda de energia nos EUA.Ainda na energia, a EDP subiu ténues 0,03% para 3,401 euros no dia em que a CMVM obrigou a China Three Gorges a alterar o anúncio preliminar da OPA lançada sobre a eléctrica, e a REN cresceu 0,23% para 2,62 euros.Em sentido inverso esteve a Galp Energia, que perdeu 0,12% para 16,93 euros, em contraciclo com a tendência de subida do preço do petróleo que em Londres superou os 80 dólares por barril pela primeira vez desde Novembro de 2014.No retalho, a Jerónimo Martins ganhou 0,76% para 13,92 euros e a Sonae avançou 0,97% para 1,147 euros. A dona dos supermercados Continente vai divulgar resultados ainda na tarde desta quinta-feira.Fora do PSI-20, a Sonaecom apreciou-se em 0,83% para 2,43 euros depois de ontem ter reportado lucros de 5 milhões de euros no primeiro trimestre . A cotada paga o dividendo de 3,7 cêntimos a 30 de Maio (Notícia actualizada às 16:51)