Otimismo sobre estímulos eleva Wall Street

As bolsas norte-americanas fecharam positivas após a presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, ter indicado que conversou com Steve Mnuchin, secretário do Tesouro dos EUA, e que houve progressos nas negociações para o já há muito aguardado pacote de estímulos à economia.Pelosi adiantou que ainda esta terça-feira poderia "haver mais novidades".As palavras da líder dos democratas no Congresso foram suficientes para dar gás a Wall Street, num dia em que as ações da Alphabet, casa-mãe da Google, resistiram incólumes à acusação pelo Departamento de Justiça norte-americano de práticas anti-concorrenciais.O Dow Jones avançou 0,40%, para 28.308,79 pontos, enquanto o S&P 500 subiu 0,47%, fechando nos 3.443,12 pontos. Já o tecnológico Nasdaq terminou a jornada nos 11.516,49 pontos, a ganhar 0,33%.Entre as cotadas com maiores valorizações contam-se a General Motors e a Haliburton. Pela negativa, destacaram-se a IBM e a Philip Morris.Nas gigantes tecnológicas, a Apple e a Alphabet ganharam mais de 1%, enquanto a Microsoft valorizou uns modestos 0,19%. Já a Amazon subiu 0,31% e o Facebook avançou 2,36%.