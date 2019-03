Pedro Catarino/CM

A bolsa nacional somou 1,02% para os 5.238,54 pontos nesta sexta-feira, 1 de março, renovando máximos de início de outubro. O PSI-20 acumula três semanas consecutivas de ganhos, tal como as bolsas europeias. O Stoxx 600 negoceia em terreno positivo, atingindo também máximos de cinco meses.Na Europa, a maior parte das praças também segue em alta. O Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, valoriza 0,34% para os 374,05 pontos. Em termos de setores, os fabricantes de automóveis estão a dar o maior contributo positivo ao passo que a banca e as telecomunicações estão a pesar.Em Lisboa há várias cotadas a destacar. Todas subiram, com exceção da Semapa e da Pharol, após a empresa liderada por Palha da Silva ter reportado um prejuízo de 5,6 milhões de euros em 2018 , menos do que em 2017. O resultado foi explicado pelo aumento de 11% dos custos operacionais por causa das despesas jurídicas relacionadas com o processo de recuperação judicial da Oi.As ações da Semapa desvalorizaram 0,13% para os 15,32 euros enquanto os títulos da Pharol cederam 0,52% para os 19 cêntimos.Nas subidas o destaque vai para a Mota-Engil: ". A empresa anunciou esta manhã que os lucros subiram para 24 milhões de euros em 2018 - 12 vezes mais do que em 2017 - e que vai distribuir dividendos aos acionistas. As ações subiram 5,96% para os 2,135 euros, atingindo máximos de setembro do ano passado.Segue-se a subida de 2,11% para os 13,53 euros da Jerónimo Martins - cujos lucros divulgados na terça-feira subiram 4,1% - e a valorização de 1,79% para os 10,26 euros da Corticeira Amorim, outra cotada que divulgou um aumento dos lucros esta semana Com subidas superiores a 1% registam-se ainda as do BCP, da Nos, da Sonae e dos CTT. A Galp Energia somou 0,55% para os 14,51 euros num dia em que o petróleo está a ceder mais de 1,5%.Fora do PSI-20, o grupo Impresa brilhou com uma valorização de 6,62% para os 24,95 cêntimos, negociando em máximos de agosto do ano passado. Em causa estão não só os resultados de 2018 ((Notícia atualizada pela última vez às 16h54)