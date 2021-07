PSI-20 no vermelho com Corticeira Amorim a afundar mais de 6%

O índice PSI-20 fechou a sessão desta sexta-feira, 30 de julho, a recuar 1,81% para 5.026,90 pontos, com 11 cotadas em queda, cinco em alta e duas inalteradas nos valores de fecho de quinta-feira, afastando-se assim do máximo de 16 de julho ontem alcançado.Deste modo, o principal índice nacional perdeu cerca de 0,70% no acumulado da semana, ficando assim com um saldo positivo em torno de 0,10% no mês de julho, valorização que se segue à descida de quase 3% acumulada ao longo do mês de junho.

Exceção feita à bolsa de Atenas, que somou 0,81%, as principais praças do velho continente transacionaram em terreno negativo, com o índice de referência europeu Stoxx600 a interromper um ciclo de dois dias em alta numa sessão em que todos os setores do velho continente recuaram, isto tirando o imobiliário e o químico. Os setores das viagens e das matérias-primas registaram as perdas mais acentuadas na Europa.



Com uma queda de 6,25% para 10,50 euros, a Corticeira Amorim foi a cotada que mais penalizou o sentimento em Lisboa, seguindo-se a EDP Renováveis (-4,35% para 19,80 euros) e a Altri (-4,94% para 5,095 euros). A desvalorização da Altri surge depois de ontem a empresa ter reportado lucros de 44,8 milhões de euros no primeiro semestre, o que significa um aumento de 384,8% face aos lucros apresentados no período homólogo de 2020.



O setor da energia pressionou a bolsa lisboeta, com a EDP a cair 2,30% para 4,377 euros depois de ontem ter apresentado um lucro de 343 milhões de euros nos primeiros seis meses deste ano, um aumento de 9% face a igual período de 2020. Continuando na energia, a Galp deslizou 2,88% para 8,224 euros, enquanto a REN fechou sem alterações nos 2,355 euros.



A REN reportou esta quinta-feira um resultado líquido de 39,5 milhões de euros nos primeiros seis meses, uma quebra de 14% relativamente ao período homólogo. Já esta sexta-feira chegou a informação de que o multimilionário dono da Zara adquiriu 12% da cotada.



Destaque pela negativa ainda para o BCP (-2,28% para 12 cêntimos por ação), e a Ramada (-2,33% para 5,86 euros).



A impedir uma queda mais abrupta do PSI-20 esteve o setor do retalho e a Novabase. A Jerónimo Martins apreciou 0,41% para 17,175 euros num dia em que a retalhista negociou em máximos de fevereiro de 2018 e a Sonae ganhou 0,97% para 83,25 cêntimos depois de ontem ter revelado o registo de lucros de 62 milhões de euros no primeiro semestre. Já a Novabase somou 0,43% para 4,65 euros um dia depois de ter reportado lucros de 3,3 milhões de euros entre janeiro e junho.



(Notícia atualizada)