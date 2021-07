Sonae passa de prejuízos a lucros de 62 milhões no semestre

Leia Também Sonae fecha primeiro trimestre com lucro de um milhão de euros

Depois de um primeiro semestre de 2020 marcado por prejuízos de 76 milhões de euros, devido às provisões constituídas para fazer face à pandemia, a Sonae fechou os primeiros seis meses de 2021 com um resultado líquido positivo de 62 milhões de euros.A empresa liderada por Cláudia Azevedo, que apresentou esta quinta-feira as contas do primeiro semestre, registou um volume de negócios consolidado de 3.222 milhões de euros, mais 5,5% face ao período homólogo. O aumento do volume de negócios foi "suportado pelos sólidos desempenhos da Sonae MC e da Worten, que continuaram a conquistar quota de mercado apesar do período comparável desafiante", refere a empresa, que sublinha também os "sinais encorajadores da Sonae Fashion e da Sonae Sierra" no segundo trimestre, "período em que o grupo registou um crescimento de 5,1% para mais de 1,6 mil milhões de euros".A rentabilidade operacional do grupo melhorou, com o EBITDA subjacente a aumentar 11,4% para 246 milhões de euros. No segundo trimestre, este indicador subiu 9,9% para 136 milhões, "devido sobretudo à recuperação da Sonae Fashion e à evolução da Worten em Espanha". Já o EBITDA total cresceu 15,5% no semestre para 292 milhões de euros, suportado "pela recuperação operacional dos negócios afetados pelas restrições da Covid-19 no ano passado, pela melhoria do resultado líquido da ISRG face a 2020 e pela mais-valia resultante da diluição da participação da Sonae IM na Arctic Wolf".O resultado direto passou de 19 milhões de euros negativos para 54 milhões de euros positivos, "devido ao desempenho operacional de 2021 e ao elevado nível de provisões e custos extraordinários relacionados com a Covid-19 registadas" nos primeiros três meses do ano passado.As vendas online aumentaram 33%, "com todos os negócios integramente consolidados a crescerem face aos desempenhos excecionais do ano passado", explicita o comunicado.O investimento total do grupo ascendeu a 186 milhões de euros, mais 65,4% face ao homólogo. A aquisição da participação adicional na Sonae Sierra por 82 milhões foi uma das operações concluídas."O segundo trimestre de 2021 foi globalmente um período positivo e encorajador para a Sonae, apesar dos desafios que continuamos a enfrentar em cada um dos nossos negócios", refere a CEO do grupo, Cláudia Azevedo, citada no comunicado."Após um período de fortes limitações às nossas operações, o abrandamento das restrições no início do segundo trimestre permitiu que os nossos negócios assistissem a bons sinais de recuperação em diferentes geografias e comprovassem a competitividade e robustez das suas propostas de valor, alavancadas num conhecimento único dos clientes e em competências digitais distintivas", continua Cláudia Azevedo.No semestre, o volume de negócios da Sonae MC, divisão de retalho alimentar do grupo, cresceu 5,4% para 2,5 mil milhões de euros. O grupo sublinha o regresso a "padrões de consumo mais normais" no segundo trimestre, após o confinamento.Os números do segundo trimestre comparam, no entanto, com um período homólogo "completamente diferente", devido ao primeiro confinamento de 2020, que suscitou "um pico de procura" e o encerramento ou aplicação de restrições a alguns negócios. Ainda assim, no segundo trimestre, a dona do Continente cresceu 4,4% em volume de negócios entre abril e junho. As vendas online aumentaram 45% no semestre e duplicaram no segundo trimestre. A empresa abriu seis lojas Continente Bom Dia, para um total de 20 novas lojas próprias.A Worten também teve um desempenho positivo entre janeiro e junho, com o volume de negócios a aumentar 7,5% para 518 milhões de euros. "O desempenho de vendas beneficiou do crescimento do mercado de eletrónica, com a Worten a superá-lo e a reforçar a sua quota de mercado", destaca o grupo. As vendas online subiram 29%.A Sonae Sierra, que controla os centros comerciais do grupo, fechou o semestre com prejuízos de 4,6 milhões de euros, que comparam com perdas de oito milhões de euros no período homólogo. O volume de negócios caiu 11,4% para 66 milhões de euros. Olhando apenas para o segundo trimestre, o volume de negócios aumentou 23,6% para 35 milhões de euros. O grupo reconhece que "2021 continua a ser um ano desafiante para o segmento dos centros comerciais".Ainda assim, identifica "sinais positivos de retorno à normalidade sempre que as restrições são atenuadas". As vendas dos lojistas aumentaram 11,6% no semestre. Já o valor das rendas diminuiu 12,3% devido aos descontos "significativamente mais elevados em Portugal, em resultado do novo regime de rendas para 2021 e do apoio proativo da Sonae Sierra aos lojistas". A taxa de ocupação dos centros comerciais foi de 96,6%.A Sonae Fashion, detentora de marcas como a Zippy, MO ou Salsa, aumentou as vendas em 3,7%, para 135 milhões de euros no semestre. No segundo trimestre, a subida foi de 41,5%, para 74 milhões de euros, sendo que estes valores comparam com um período marcado pelo primeiro confinamento. Ainda assim, o grupo refere que o desempenho foi "sólido", "sobretudo quando comparado com 2019, um ano sem restrições, visto que a Sonae Fashion conseguiu registar um valor de vendas quase em linha com o valor" do segundo trimestre de 2019 (78 milhões de euros).