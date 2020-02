Navigator vai reduzir dividendos após queda nos lucros

A Navigator deverá reduzir o valor dos dividendos que paga aos acionistas nos próximos anos, a refletir a descida nos lucros de 2019, embora a decisão final seja dos acionistas, disse Fernando Araújo, administrador da companhia, na conference call com analistas.

"É uma decisão dos acionistas. Não é connosco, mas o nosso palpite é que os dividendos não serão mantidos neste nível nos próximos anos", disse o gestor.

"O lucro [de 2019] foi de 168 milhões, não podemos distribuir mais do que isso, a não ser que os acionistas entendam distribuir reservas como aconteceu este ano", acrescentou Fernando Araújo quando questionado pelos analistas sobre a política de dividendos.

A Navigator anunciou ontem que alcançou um resultado líquido de 168,3 milhões de euros em 2019, o que corresponde a uma queda de 25,2% que a empresa justifica com a "forte queda dos preços de pasta e redução da procura de pasta e de papel".

No ano passado a Navigator remunerou os acionistas com 200 milhões de euros, através de um dividendo regular de 0,27943 euros por ação, referente ao exercício de 2018, em que a companhia obteve lucros de 225,1 milhões de euros. Em 2018 também tinha pago 200 milhões (dividendo regular de 0,2371 euros mas distribuição de reservas de 0,04184 euros).

A referência de 200 milhões de euros "não é objetivo nos próximos anos. Pelo menos esperamos uma redução tendo em consideração o lucro deste ano", disse o administrador.

Fernando Araújo reforçou que o conselho de administração "o que pode decidir é com base no lucro de cada ano. A política do grupo é distribuir 50% do lucro, significa que eu espero uma redução dos 200 milhões de euros para os próximos anos".

Contudo, "não espero uma grande redução porque o maior acionista também precisa de dinheiro", acrescentou.

Com os lucros de 2019 a recuarem mais de 25%, a Navigator deverá agora cortar na remuneração. Ainda assim, já no arranque deste ano, a empresa de pasta e papel voltou a distribuir reservas aos acionistas, num total de 99 milhões de euros, ou 0,1394 euros por ação.

Tendo em conta esta remuneração extraordinária, se o dividendo regular for em redor de 14 cêntimos, a Navigator voltará a entregar 200 milhões de euros aos acionistas. Neste caso pagaria 101 milhões de euros em dividendos regulares, o que corresponde a 60% dos lucros obtidos no exercício de 2019 (168,3 milhões de euros).