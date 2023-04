Acesso à bonificação de juros no crédito à habitação vai ser mais apertado

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As regras para o acesso à bonificação dos juros no crédito à habitação vão ser mais apertadas. O alerta foi feito ao Público pela diretora do Gabinete de Proteção Financeira da Deco, Natália Nunes.





Em causa está a fórmula de cálculo da taxa de esforço para aceder à medida. Ao contrário do que estava inicialmente previsto, será mais limitativa excluindo um maior número de famílias que precisam de ajuda.



Apoio às rendas e bonificação dos juros avançam em maio e junho Leia Também

Isto porque o cálculo da taxa de esforço para aceder a este apoio considera apenas a prestação do crédito à habitação. Ou seja, uma família com crédito à habitação e outros créditos pode ter uma taxa de esforço acima dos 35%, mas só poderá beneficiar da bonificação dos juros caso o encargo isolado do crédito à habitação cumprir aquele requisito.





Os pedidos para este apoio só deverão começar a ser entregues a meio de maio e a bonificação deverá começar a ter efeitos em junho, conta o mesmo jornal.