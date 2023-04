Novos créditos ao consumo somam 613 milhões em fevereiro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os novos créditos ao consumo somaram 613 milhões de euros em fevereiro, um aumento de 3,5% face ao mês anterior, mas uma queda de 2,6% face ao período homólogo de 2022, segundo o Banco de Portugal.

Os contratos para créditos pessoais - direcionados para várias áreas como saúde, educação, energias renováveis, lar entre outros - representaram a maior fatia dos novos créditos com 295 milhões de euros, uma subida de 5,6% em comparação a janeiro. No total, no mês de fevereiro, foram celebrados 43.651 contratos neste âmbito.

No mês de novembro, os bancos também concederam mais crédito para a compra de carro. Foram realizados 14127 contratos no valor total de 214 milhões, o que traduz um aumento 4,3%.

Pelo contrário, o montante concedido a partir dos cartões de crédito e a descoberto registaram uma descida. De acordo com os dados provisórios divulgados esta segunda-feira pelo supervisor, esta modalidade - que inclui cartões de crédito ou contas correntes bancárias e facilidades de descoberto - totalizou 105 milhões de euros, uma queda de 3,3% em cadeia.

Do número total de novos créditos em novembro, 5% (contra 54,9% em janeiro e 4,2% em fevereiro de 2021) foram contratos subvencionados, ou seja, celebrados entre a instituição de crédito e o consumidor, mas em que parte do custo do crédito é suportada por uma entidade terceira (por exemplo, o ponto de venda onde o consumidor adquire o bem financiado).



(Notícia atualizada às 11h57)