Novo crédito ao consumo cresce para 745 milhões de euros em março

123,5

17,2%

As novas operações de crédito ao consumo atingiram, em março, 745,23 milhões de euros, de acordo com dados divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal (BdP). Este valor representa um aumento de 21% face a fevereiro e de 4,2% relativamente a março de 2022.Já o número de novos contratos cresceu 16,6% em termos de variação mensal e 0,4% em termos homólogos.O crédito pessoal foi responsável pela maior fatia financiada. Foram emprestados 358 milhões de euros para esta finalidade, uma subida de 20,5% face ao mês anterior.As novas operações de crédito automóvel atingiram 264 milhões de euros, o que representa uma subida de 23,6% face a fevereiro. Já os cartões de crédito, linhas de crédito, contas correntes bancárias e facilidades de descoberto contribuíram com quasemilhões de euros, um incremento mensal deRelativamente ao número de novos créditos, os cartões e o descoberto acumulam o maior número de contratos, 81.090, um acréscimo de 15,2% face aos valores de fevereiro.O crédito pessoal conta com 51.225 novos contratos, registando uma subida de 17%. Foram ainda contratados 17.252 novos empréstimos automóveis, um aumento de 22%.