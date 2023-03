Novo crédito ao consumo aumenta em janeiro. Foram concedidos mais de 592 milhões

As novas operações de crédito ao consumo atingiram, no primeiro mês do ano, 592,816 milhões de euros, de acordo com dados divulgados esta quarta-feira pelo Banco de Portugal. Este valor representa um aumento de 0,1% face a dezembro do ano passado e de 9,6% relativamente a janeiro de 2022.Já o número de novos contratos diminuiu 0,3% em termos de variação mensal, mas aumentou 12,3% em termos anuais.O crédito pessoal foi responsável pela maior fatia financiada. Foram emprestados 279 milhões de euros para esta finalidade, uma subida de 8,8% face ao último mês do ano passado.As novas operações de crédito automóvel atingiram 205 milhões de euros, apontando uma descida de 10,9% face a dezembro. Já os cartões de crédito, linhas de crédito, contas correntes bancárias e facilidades de descoberto captaram 109 milhões de euros, um incremento mensal de 2,5%.Relativamente ao número de novos créditos, os cartões e o descoberto acumulam o maior número de contratos, 73.799, um decréscimo de 1% face aos valores de dezembro.O crédito pessoal conta com 40.315 novos contratos, registando uma subida de 3,4%, ao passo que os empréstimos automóveis tiveram 13.762 novos contratos, uma descida de 6,7%.