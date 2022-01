GameStop quer entrar no mercado dos NFT e já prepara fundos milionários

A empresa de venda de videojogos, GameStop, vai entrar no mercado nos NFT ("Non Fungible Tokens") até ao final do ano. O objetivo é vender este tipo de ativos virtuais a todos os jogadores que o desejarem, de acordo com uma fonte próxima do assunto, contactada pela Bloomberg.Caso a informação se confirme, este será um passo gigante no novo plano da retalhista de videojogos, de trocar paulatinamente as lojas físicas pelo mercado digital. Segundo a mesma fonte, a empresa já começou uma série de conversações com várias "galleries" de NFT e companhias de "blockchain".A empresa, que já detém 954 lojas na Europa "está a ainda a discutir com os parceiros o potencial de criar uma série de fundos - de cerca de 100 milhões de dólares cada - que visam investir em criadores de "tokens" não fungíveis.Nos últimos meses, a GameStop reuniu uma equipa focada no mercado cripto, constituída por mais de 20 pessoas.Os investidores da GameStop que transformaram as ações da empresa num "meme lucrativo" através do Reddit, estão há meses há espera de perceber a estratégia do novo membro do conselho de administração e maior acionista individual da empresa, Ryan Cohen.A pandemia obrigou a GameStop a fechar as lojas, contando apenas com a boa-fé dos investidores individuais, que apesar da quebra da receita, se reuniram nos habituais fóruns do Reddit e conseguiram impulsionar quase em 700% as ações, durante o ano passado.No início de 2021, um grupo de investidores amadores decidiu concertar-se para comprar em massa títulos de empresas com várias apostas na queda, como era o caso da GameStop, o que lançou na altura o pânico em Wall Street. A aplicação Robinhood chegou mesmo a impor restrições na negociação das ações destas empresas, de forma aacalmar o frenesim em torno destas cotadas.A par da GameStop também a AMC Entertainment, Express, Koss, Nokia e Blackberry foram os exemplos mais emblemáticos das cotadas que foram alvo do "ataque" a Wall Street, combinado na plataforma Reddit.O maior "market place" de NFT do mundo, o Open Sea, viu as vendas dispararem este ano, provando o crescimento exponencial deste mercado. O volume de vendas da plataforma passou de 96,7 milhões de dólares em fevereiro do ano passado, para 3,4 mil milhões de dólares em agosto, de acordo com os dados da Duna Analytics.A arte e o futebol são os principais propulsores deste mercado, que através de um título de propriedade, sobre uma imagem, um vídeo ou uma música, consegue angariar até milhões de euros com apenas uma única obra.Tal tem sido o sucesso dos NFT, que a plataforma Defiance prepara-se para lançar o primeiro ETF ("Exchange Traded Fund") - fundo que replica o desempenho de um determinado índice, "commodity" ou cabaz de ativos - de ativos não fungíveis (NFT na sigla inglesa), nos EUA.Este ETF, como é próprio da sua natureza, vai replicar as cotações das empresas ligadas ao mercado específico da tecnologia "blockchain".