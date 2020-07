Arrancou nos Estados Unidos a "earnings season" do segundo trimestre, com a Pepsi a reportar ontem as suas contas. Como já é tradição, cabe agora aos maiores bancos do país divulgarem os seus resultados, com o JPMorgan e o Citigroup a apresentarem os seus números já esta terça-feira. Ao longo da semana seguem-se nomes como o Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo ou BlackRock.