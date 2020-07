A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os seus aliados (o chamado grupo OPEP+) vão reduzir o total de cortes da sua produção de 9,7 para 7,7 milhões de barris por dia a partir de agosto. O anúncio foi feito ontem pelo ministro saudita da Energia, Abdulaziz bin Salman, depois de ter sido essa a recomendação feita pelo Comité Ministerial Conjunto de Acompanhamento do acordo de redução da produção petrolífera da OPEP+. Esta decisão supõe, à partida, que a partir do próximo mês entrem no mercado mais dois milhões de barris diários. No entanto, devido às esperadas compensações por parte de alguns países por conta do incumprimento integral das suas quotas de produção em maio e junho, o nível "efetivo" do corte deverá ser de pelo menos 8,11 milhões de barris. As cotações do crude, que já estavam a subir com o anúncio de uma forte diminuição dos stocks norte-americanos de crude, intensificaram o movimento de ganhos para máximos de 6 de março, tanto em Londres como em Nova Iorque.